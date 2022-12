Warum braucht man einen Interim Manager?

Kommt ein Unternehmen in eine Situation, in der es an personellen Kapazitäten auf der Managementebene mangelt, muss eine schnelle Lösung her. Die Zusammenarbeit mit einem Interim Manager ist dann häufig die flexibelste, einfachste, günstigste und schnellste Alternative zur Neueinstellung. Das kann zwei Lücken schließen:

eine quantitative Lücke, indem mehr Management-Zeit zur Verfügung steht;

Lücke, indem mehr Management-Zeit zur Verfügung steht; eine qualitative Lücke, indem spezielles Management- und Fachwissen mit dem Interim Manager ins Unternehmen kommt, das genau für die anstehende Aufgabe gebraucht wird.

Dank der Unterstützung durch den Interim Manager werden wichtige oder dringende Aufgaben und Projekte angegangen und bearbeitet. Die Mitarbeitenden müssen nicht ohne Leitung und nur auf sich gestellt, ein Projekt bearbeiten. Die Handlungsfähigkeit des Unternehmens bleibt gewahrt.