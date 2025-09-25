Kalendertabelle ins Datenmodell integrieren und Hierarchie definieren

Datum in der Faktentabelle ausblenden

Blenden Sie als Nächstes das Feld Bestelldatum in der Faktentabelle aus. Denn: Damit vermeiden Sie, dass jemand versehentlich das falsche Feld in eine Pivot-Tabelle zieht.

Klicken Sie hierzu in der Diagrammansicht mit der rechten Maustaste in der Tabelle tbl_Bestellungen auf das Feld Bestelldatum.

Klicken Sie anschließend im Kontextmenü auf den Eintrag Aus Clienttools ausblenden.

Dieses Feld wird Ihnen ab jetzt nicht mehr in der Feldliste der Pivot-Tabelle angezeigt, wenn Sie Pivot-Tabellen erstellen. Ab sofort verwenden Sie ausschließlich die Felder aus der Kalendertabelle.