Time-Intelligence-Funktionen in DAX bei Power Pivot

Warum Time Intelligence wichtig ist

Zeit spielt im Controlling und Reporting eine zentrale Rolle: Umsätze, Kosten und Kennzahlen werden fast immer im zeitlichen Verlauf betrachtet.

Es reicht nicht aus, nur die absoluten Zahlen eines Monats oder Jahres zu kennen – entscheidend ist der Vergleich über die Zeit.

Genau hier kommen die Time-Intelligence-Funktionen von DAX ins Spiel.