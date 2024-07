Spiele und Übungen für mehr Kreativität

Nutzen Sie doch die Zeit im Stau oder im Warteraum, um folgenden Fragen gedanklich und kreativ nachzugehen:

Übung 1: Was alles kann man mit einer Büroklammer machen? Finden Sie 10 Anwendungen, für die sich der Büroklammerproduzent nicht interessierte.

Im Übrigen: Mit dieser Frage ist die Kreativitätstechnik der Zweckentfremdung verbunden.

Übung 2: Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie leichter als Luft wären? Wie würden Sie schlafen, sich fortbewegen? Wie Ihre Arbeit verrichten? Und im nächsten Stau könnten Sie magnetisch werden oder fluoreszieren.

Und wieder nebenbei: Mit diesen Gedankenspielen nutzen Sie die Kreativitätstechniken der Synektik.

Sie werden vielleicht stutzen und sich fragen: Und was habe ich von diesen Spielchen?

Damit soll deutlich werden, dass es keine Chinesische Mauer zwischen kreativen Spielen und ernsthaften Problemlösungen gibt. Dass im Gegenteil für die erfolgreiche Kreativität im Unternehmen ein Training des „Kreativitätsorgans“ hilfreich ist. Und dass für dieses Training vielfältige Möglichkeiten infrage kommen.

So wie man mit Schülerinnen und Schülern durch ein Warenhaus spazieren kann und gemeinsam nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht. So wie man mit Studierenden lustige Tests machen kann, so haben Sie unzählige Möglichkeiten, unproduktive Zeiten in Trainingszeiten für Ihre Kreativität zu verwandeln.

Einige Spiele und Übungen für Ihr kreatives Denken und Ihre Kreativitätspotenziale finden Sie in der folgenden Vorlage.