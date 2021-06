Kundensegmentierung mit Clusteranalyse

Dann werden in der Tabelle in Abbildung 12 die Präferenzen der Kunden mit den entsprechenden Merkmalen für den jeweiligen Fahrradtyp erfasst. Der Präferenzwert in der Tabelle ergibt sich als Mittelwert aus den Nennungen der Kunden mit gleichen Merkmalen. Beispiel: Kunden mit den Merkmalen „Familie mit Kindern“, „Alter zwischen 30 und 60 Jahren“ und „hohes Einkommen“ (F – 30-60 – hE) interessieren sich im Durchschnitt mit einem Skalenwert von 7 für Kinderfahrräder.