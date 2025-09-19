Kurzarbeit planen und vorbereiten

Wo ist Kurzarbeit zu beantragen?

Kurzarbeit und damit verbunden Kurzarbeitergeld sind bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen. Diese ist auch für die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes zuständig.

Die „Anzeige des Arbeitsausfalls“ muss in dem Monat bei der Arbeitsagentur eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt. Die Arbeitsagentur prüft dann den Antrag.

Wenn das Unternehmen die Voraussetzungen für Kurzarbeit erfüllt, wird der Antrag bewilligt.

Wichtig: Die Bewilligung ist zunächst nur vorläufig und die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes erfolgt unter Vorbehalt. Nach dem Ende der Kurzarbeit führt die Bundesagentur für Arbeit dann eine sogenannte Abschlussprüfung durch.

Dabei wird geprüft, ob das Unternehmen die Voraussetzungen für die Kurzarbeit tatsächlich erfüllt hat und ob das Kurzarbeitergeld in der richtigen Höhe ausgezahlt wurde.