Methoden und Hilfsmittel für das Projektmanagement

16. Definitionen

Im Folgenden sind die wichtigen Begriffe rund um das Projektmanagement der Muster AG definiert.

Arbeitspaket

Als Arbeitspakete (AP) bezeichnet man die unterste Ebene in der Projektgliederung. Diese ist dann erreicht, wenn einem Arbeitspaket genau eine verantwortliche Person zugeordnet werden kann. Diese Person sorgt für die Einhaltung der zugesagten Termine, Kapazitäten und Kosten und für die Erbringung der vereinbarten Ergebnisse. Es gibt für jedes Arbeitspaket nur eine verantwortliche Person, die Mitglied des Projektteams ist, um der Projektleitung während der Projektabwicklung eine verbindliche Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen. Jedes Arbeitspaket ist eine klar abgegrenzte und in sich geschlossene Einheit. Das Arbeitspaket wird mit Kennzahlen überwacht, die Auskunft über die erwarteten Ergebnisse, Terminsituation, Kapazitäten und Kosten geben. Die Arbeitspakete bilden die Basis für die weitere Projektplanung.

Arbeitspaketbeschreibung

Zur genauen inhaltlichen Beschreibung eines Arbeitspakets müssen folgende Informationen vorhanden sein:

AP-Nummer

AP-Bezeichnung

Verantwortliche Person

Ziel/Ergebnisse

Kapazitäten in Personentagen

Kosten in Euro

Termine

Eine kurze Bezeichnung des Arbeitspakets in der Projektgliederung reicht nicht aus.

Aufwand

Basis für die Aufwandsschätzung sind die Arbeitspakete aus der Projektgliederung. Jedes Arbeitspaket wird für sich alleine betrachtet. Folgendes ist dabei wichtig:

Abschätzen der Arbeitsmenge: Das ist der Aufwand oder die Arbeit, die voraussichtlich notwendig sein wird, um das Ziel oder Ergebnis des Arbeitspakets zu erreichen. Der Aufwand wird angegeben in Personentagen [PT] oder Personenstunden [Ph]. Falls möglich, kann der hier geschätzte Aufwand bereits nach einzelnen Ressourcen aufgeteilt sein.

Erfahrungen nutzen: Da jede Schätzung einzig und allein auf Erfahrungen basiert, ist es zur Verbesserung der Aufwandsschätzung notwendig, Erfahrungssicherung zu betreiben. Die Methoden zur Unterstützung der Aufwandsschätzung zielen allesamt darauf, die Erfahrungssicherung zu systematisieren und möglichst transparent zu machen.

Einbinden der Bearbeiter: Beim Abschätzen des Aufwands für ein Arbeitspaket sollte unbedingt die zuständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter mit eingebunden sein. Die Projektleitung alleine wird dies in der Regel nicht leisten können.

Einstufung Vorhaben

Die Einstufung eines Vorhabens als Auftrag oder Projekt ist für die spätere Projektsteuerung wichtig. Die Einstufung bietet Hilfestellung, die Steuerung in der adäquaten Hierarchiestufe durchzuführen. Das methodische Vorgehen sollte unabhängig von der Einstufung in allen Fällen gleich sein.

Ideen-Coach

Der Ideen-Coach ist die Person, die selbst eine Projektidee hat oder sie ist Mitglied einer Gruppe, die eine Projektidee hat. Der Ideen-Coach ist dafür verantwortlich, dass die Projektidee unverzüglich der jeweiligen Abteilungsleitung und nachgelagert im Lenkungsausschuss präsentiert wird.

Kunde

Der Kunde eines Projektes ist immer der Empfänger der Projektergebnisse. Die Ergebnisse können unterschiedlich ausgeprägt sein. Oft steht am Ende eines Projektes ein neues Produkt. Projektarbeit kann aber auch für IT-Lösungen, Organisationsoptimierungen, Prozessverbesserungen, Qualitätssteigerungen oder allgemein für Problemlösungen eingesetzt werden. Dann sind die Kunden des Projektes die Verantwortlichen für die Organisation, für die Produkte oder die Prozesseigner.

Kritisches Arbeitspaket

Arbeitspakete sind dann kritisch, wenn sie keinen Zeitpuffer haben. Das heißt, die benötigte Zeit zur Abarbeitung des Arbeitspakets ist identisch mit der Zeit, die rechnerisch zur Verfügung steht.

Kritischer Pfad

Der kritische Pfad eines Projektes besteht aus der Folge der kritischen Arbeitspakete.

Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss überwacht das Projekt. Die Projektleitung berichtet dem Lenkungsausschuss regelmäßig (in der Regel alle zwei Wochen) über den Status des Projektes. Die Projektleitung präsentiert mithilfe vorgegebener Grafiken den Stand, die bereits erzielten Ergebnisse, den Verbrauch von Zeit und Kosten sowie eingetretene Störungen und Risiken. Am Ende des Meetings haben alle Mitglieder Klarheit über den jeweiligen Status des Projektes, und die Projektleiter haben Klarheit über die weitere Vorgehensweise im Projekt. Der Lenkungsausschuss entlastet das Projektteam mit der Freigabe des Projektabschlusses. Außergewöhnliche Meetings des Lenkungskreises sind im Abschnitt „Störungen“ beschrieben.

Meilenstein

Meilensteine sind Zeitpunkte, an denen wichtige Ergebnisse des Projektes vorliegen. Üblicherweise werden Meilensteine mit einer Sitzung des Lenkungsausschusses begleitet, in der über den Projektfortschritt berichtet wird.

Projektakte

Die Projektakte beinhaltet alle Punkte der Projektkonzeption und der Dokumentation des Projektverlaufs.

Projektkonzeption

Die Projektkonzeption besteht aus den Anforderungen, die an das Projekt gestellt werden (Projektziele, Lastenheft und Pflichtenheft), den Durchführungselementen (Projektorganisation, Projektstrukturplan, Projektzeitplan) und den wirtschaftlichen Faktoren (Budget, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Risikoanalyse).

Projektleitung

Die Projektleitung wird vom Lenkungsausschuss oder vom Kunden eingesetzt. Sie leitet verantwortlich das Projekt.

Projektphasen

Nach der Erstellung der Projektgliederung sind die Arbeitspakete in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen, aus der sich Projektphasen ergeben. Die Projektphasen werden durch Meilensteine getrennt.

Projektgliederung

Die Projektgliederung ist das grundlegende Ordnungsraster und Ordnungssystem der operativen Projektplanung und Projektabwicklung. Nach dem Prinzip vom „Groben zum Feinen“ wird das Projekt in Teilprojekte und Arbeitspakete gegliedert.

Projektteammitglied

Ein Projektteammitglied wird von der Projektleitung eingesetzt und nimmt Aufgaben im Rahmen des Projektes wahr.

Projektziel

Ein Ziel beschreibt immer einen Zustand in der Zukunft. Ziele können sich auf Qualität, Kosten und Termine beziehen. Sie sind zu quantifizieren und messbar zu formulieren. Ziele sind verbindlich und dürfen nur mit Abstimmung des Kunden, Auftraggebers oder Lenkungsausschusses geändert werden. Ziele sind der Kompass des Projektes!

Vorgehensweise bei der Zieldefinition

Es gibt drei Arten von Zieldefinitionen:

Inhaltliche Beschreibung: Qualitätsziel

Terminvorgaben für die Erreichung der Inhalte: Zeitziel

Projektbudget: Kostenziel

In der Regel hängen die beiden Parameter Termin und Kosten (Budget) von der inhaltlichen Ausgestaltung des Projektziels ab. Aus diesem Grund gibt es Projekte, in denen im ersten Schritt nur das inhaltliche Projektziel definiert wird. Erst nach der Vorbereitungsphase werden Termine und Kosten errechnet und zwischen Projektleitung und Lenkungsausschuss oder Kunde vereinbart.

Risikobetrachtung

Es ist eine Risikoanalyse durchzuführen, in der betrachtet wird, welche durch die Muster AG nicht beeinflussbaren Faktoren eintreten können, die das Erreichen des Projektergebnisses in Qualität, Zeit oder Budget infrage stellen. Diese Faktoren können beispielsweise sein: politische Risiken, Gesetzesänderungen, Marktveränderungen, Managementwechsel oder technische Risiken. Außerdem ist jedes Projekt in Hinsicht auf folgende Aspekte kritisch zu überprüfen:

Auftragsvolumen

Kostenbeherrschung

Zeitdauer

organisatorische Komplexität

personelle Komplexität

Für den Bericht an den Lenkungsausschuss ist die Vorlage Risikoanalyse für Projekte zu nutzen.