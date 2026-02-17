Mit ChatGPT Excel-Tabellen richtig strukturieren und Daten klar modellieren

Excel-Dateien wachsen selten geplant. Sie entstehen aus einer konkreten Aufgabe heraus – und entwickeln sich dann weiter:

eine zusätzliche Spalte

eine neue Berechnung

ein weiteres Tabellenblatt

ein zusätzlicher Report

Was kurzfristig hilft, wird langfristig zum Problem. Viele Excel-Dateien funktionieren zwar noch, aber niemand kann sie sicher erklären, sauber erweitern oder gefahrlos übergeben.