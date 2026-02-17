Namenskonventionen für Excel-Tabellen entwickeln – Ordnung durch Sprache

Der passende Prompt (Beispiel)

Nutzen Sie ChatGPT, um Tabellen, Spalten und Kennzahlen von Anfang an so zu bezeichnen, dass allen Nutzern klar ist, was gemeint ist. Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Namen sind kein Formalismus – sie sind Orientierung.

Ein sinnvoller Prompt wäre für einen solchen Fall:

„Ich möchte für meine Excel-Datei saubere und konsistente Namenskonventionen entwickeln. Bitte hilf mir bei der Definition von Regeln für Tabellen, Spalten, KPIs und Dateien, sodass das Modell für andere verständlich und wartbar bleibt.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf: