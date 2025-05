Rechtlichen Rahmenbedingungen in der Zeitarbeit

Einsatz von Leiharbeitnehmern vorbereiten

Wenn Sie und Ihr Unternehmen den Einsatz von Leiharbeitnehmern planen, sollten Sie sicherstellen, dass die rechtlichen und organisatorischen Aspekte beachtet und geregelt sind.

Dazu sind in der folgenden Vorlage alle wichtigen Aspekte aufgeführt und erläutert. Halten Sie fest, was Sie bereits geprüft und sichergestellt haben und was noch offen ist.