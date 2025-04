Welche Formalien und Fristen Sie bei einer Kündigung beachten müssen

Beispiel für die Berechnung der Kündigungsfrist

Ein Mitarbeiter ist zum 1.1.2016 in das Unternehmen eingetreten. Wegen mangelnder Aufträge muss der Arbeitgeber die Abteilung, in welcher der Mitarbeiter beschäftigt ist, im Jahr 2025 stilllegen. Der Arbeitgeber entschließt sich daher zur betriebsbedingten Kündigung.

Im Arbeitsvertrag wurde darauf verwiesen, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. Weil das Arbeitsverhältnis länger als 8 Jahre, aber weniger als 10 Jahre besteht, muss der Arbeitgeber eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende einhalten.

Will der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis zum 31. Juli 2025 beenden, muss die schriftliche und unterschriebene Kündigung spätestens am 30. April 2025 zugestellt sein. Die Frist beginnt dann am 1.5.2025.

Dabei ist sicherzustellen, dass das Kündigungsschreiben zugestellt ist: Entweder durch persönliche Übergabe an den Betroffenen, der die Zustellung schriftlich bestätigt. Oder durch Briefzustellung, wenn sichergestellt ist, dass der Brief spätestens am 30.4. im Briefkasten des Mitarbeiters liegt.