Wie man ein flexibles Schichtmodell plant

Ein flexibles Schichtmodell könnte – abhängig vom Kapazitätsbedarf – folgendermaßen gestaltet sein:

Bei normalem Kapazitätsbedarf sind zehn Schichten je Woche an fünf Arbeitstagen geplant (Zweischichtbetrieb). An Arbeitstagen wird zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr gearbeitet. Daraus ergibt sich eine Wochenbetriebszeit von 80 Stunden. Diese Phase ermöglicht eine Berücksichtigung individueller Präferenzen, indem Mitarbeitende ihre Schichten untereinander tauschen oder im Rahmen der zulässigen Arbeitszeit Stunden übernehmen können.

Bei steigendem Kapazitätsbedarf werden pro Woche zusätzlich 4 Schichten gearbeitet; zum Beispiel Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr. In diesem Fall steigt die Kapazität um 32 Stunden oder 40 %. Die Flexibilität für die Mitarbeitenden sinkt, weil Nachtschichten nicht getauscht werden dürfen. Die Mitarbeitenden müssen alle drei Wochen eine Nachtschicht übernehmen, haben dafür aber einen zusätzlichen Arbeitstag frei (die fünfte Nachtschicht).

In Zeiten eines sehr hohen Kapazitätsbedarfs wird die Betriebszeit um weitere 4 Schichten erweitert. Dazu wird am Freitag eine Nachtschicht eingeführt und auch am Samstag im Dreischichtbetrieb gearbeitet. Daraus ergibt sich eine Gesamtkapazität pro Woche von 144 Stunden. Die zusätzliche Arbeitszeit wird durch die bestehenden Mitarbeitenden und Überstunden sowie durch Leiharbeit erbracht. Durch die Wechselschichten verkürzt sich die Ruhezeit am Wochenende für einen Teil der Mitarbeitenden.

Die Mitarbeitenden verfügen über Arbeitszeitkonten, die eine flexible Anpassung ihrer Arbeitszeiten erlauben. Ein Ausgleich von Freizeit ist nach Absprache und auf Basis des Arbeitszeitkontos möglich.