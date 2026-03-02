Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Aktivierung von Python in Excel

Aktivierung über das Microsoft 365 Insider-Programm

Da Python zunächst im Betakanal veröffentlicht wurde, müssen Sie sich für das Insider-Programm registrieren.

Öffnen Sie zunächst Excel und aktivieren Sie dann im Menüband die Befehlsfolge Registerkarte Datei >Befehl Konto.

Hier können Sie sich im rechten Bereich bei Microsoft 365 Insider für das Insider-Programm registrieren. Aktivieren Sie dabei den Beta-Channel. Der Beta-Channel ist wichtig, da neue Funktionen hier zuerst bereitgestellt werden.

Des Weiteren aktivieren Sie oben die Update-Optionen, damit Sie regelmäßig mit neu verfügbaren Updatefunktionen versorgt werden. Je nach Verbindung und Systemumgebung kann dieser Vorgang einige Minuten dauern.