Telefonieren – professionell und kundenorientiert Sie rufen selbst jemanden an

Wie bereiten Sie sich auf berufliche Anrufe am besten vor? Was kann man im Namen des Arbeitgebers sagen und was besser nicht? Und wie vereinbaren Sie Termine unkompliziert sowie schnell? Tipps, um professionell am Telefon zu kommunizieren. Mit Beispielen.