Was ist Action Learning?

Personen und Aufgabenträger identifizieren und einbinden

Am Anfang eines Action-Learning-Programms steht die Initiative einer Person, die für den weiteren Verlauf des Programms die Trägerschaft übernimmt. Diese Person umreißt das Problem und schafft den Raum zur Lösung und zum Lernen. Die Teilnehmenden (Problemlöser = Lernende) nehmen freiwillig und aus aktuellem Interesse an dem Programm teil. Sie wollen ihren unternehmerischen Elan verstärken. Es geht nicht um die Lösung individueller Probleme oder Schwächen.

So gibt es mehrere Personen, die beim Action Learning eine wichtige Rolle einnehmen:

Teilnehmende oder Action Learner

Sie sind die Lernenden und die Projektleitung für ein reales Problem zugleich. Sie sollen und wollen das Problem lösen. Sie bringen sich aktiv ein. Dazu tauschen sie sich mit anderen Teilnehmenden aus, lernen gemeinsam und berichten ihrem Förderer und Auftraggeber.

Auftraggeber

Diese Person ist als „Problemeigentümer“ daran interessiert, ein reales Problem gelöst zu bekommen. Sie muss Ziele inspirierend formulieren und Projektergebnisse einfordern.

Kunde

Diese Rolle profitiert von der Problemlösung. In vielen Fällen ist diese Person gleichzeitig der Auftraggeber.

Förderer

In dieser Rolle ist die betreffende Person Coach für die Teilnehmenden. Sie hilft diesen bei der Problemlösung, indem sie die Verbindung eines Action Learners mit der Organisation stärkt. Sie verschafft also Zutritt zu anderen Personen, Abteilungen etc., die für die Problemlösung wichtig sein können. Sie erkennt Schwächen bei der Problemlösung und bewirkt Anpassungen.

Programmträger

Er ist verantwortlich für den gesamten Rahmen des Action-Learning-Programms und stellt die Ressourcen (Zeit, Raum, Geld) bereit.

Berater

Er kann bei Bedarf über die Methodik des Action Learnings informieren und Hinweise zur Anwendung geben.

Lieferanten, Vorgesetzte und Experten können im Prozess des Action Learnings ebenfalls eine unterstützende Funktion als Informationsgeber oder Coach einnehmen.

Bei der Identifikation des Problems sind alle diese Rollen beteiligt – so wie in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. Deshalb muss zunächst beschrieben werden, welche Personen in Ihrem Unternehmen diese Rollen übernehmen können. Wichtig ist, dass alle diese Personen ihre Rolle freiwillig und mit einer inneren Überzeugung übernehmen.