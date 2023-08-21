Wert aus Zelle übernehmen mit Excel-Funktion ÜBERNEHMEN()

Wie spielen die Funktionen zusammen? Zunächst die innere Funktion:

SORTIERENNACH(A2:C13;C2:C13;-1)

Der Bereich A2:C13 wird nach der Spalte mit dem Gewinn (C2:C13) absteigend (-1) sortiert. Mehr zu dieser Funktion lesen Sie im Excel-Tipp zu SORTIERENNACH().

Aus dieser sortierten Liste werden dann die ersten drei Zeilen und drei Spalten übernommen. Die Funktion dafür lautet:

=ÜBERNEHMEN(SORTIERENNACH(A2:C13;C2:C13;-1);3;3)

Das Ergebnis ist in der vorigen Abbildung im Bereich E2:G4 dargestellt.

Wichtig: Bei ÜBERNEHMEN() handelt es sich um eine Array-Funktion. Sie müssen deshalb darauf achten, dass nach unten und nach rechts ausreichend leere Zellen sind. Ansonsten erhalten Sie die Fehlermeldung #ÜBERLAUF!