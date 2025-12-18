Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto ansparen

Zu beachten ist: Wenn Arbeitszeit auf das Zeitwertkonto gebucht wird, muss das dadurch entstehende Zeitguthaben in einen Euro-Betrag umgerechnet werden.

In der Entnahmephase – auch Freistellungsphase genannt – kann das angesparte Wertguthaben dann ausgegeben werden, zum Beispiel für:

ein Sabbatical

eine Weiterbildungsmaßnahme

eine verlängerte Elternzeit

eine berufliche Auszeit oder Reduzierung der Arbeitszeit zur Angehörigenpflege

den vorzeitigen Renteneintritt

Wichtig: Während der Freistellungsphase sind die Beschäftigten von der Arbeitsleistung befreit. Das Arbeitsverhältnis besteht jedoch weiter.

Im Zusammenhang mit einer Wertguthabenvereinbarung besteht für den Arbeitgeber eine Informationspflicht gegenüber den Beschäftigten. Die Mitarbeitenden müssen mindestens einmal pro Jahr über die Höhe des Wertguthabens in Textform informiert werden.

Die auf das Zeitwertkonto eingezahlten Beträge sind in der Ansparphase lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. In der Freistellungsphase – wenn das angesparte Guthaben verwendet wird – werden dann Steuern und Sozialabgaben fällig.