Auf inhaltliche Informationen achten

Hat sich der Besucher in den ersten drei Sekunden emotional einfangen lassen, interessieren ihn nun harte Informationen. Sagen Sie ihm zunächst sachlich und möglichst in einem Satz, was Sie tun. Teilen Sie dem Leser dann mit, wer Ihre Kunden sind. Benennen Sie also klar, was Sie für wen anbieten!