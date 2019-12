Zielgruppen nach dem Semiometrie-Modell von TNS Infratest

Sprache und Werte als Grundlage der Kundensegmentierung

Das Semiometrie-Modell von TNS Infratest (inzwischen Teil der Kantar-Group) hebt vor allem auf psychografische Merkmale wie die Werte von Menschen ab. Es beschreibt ihre Nähe oder Ferne zu vierzehn unterschiedlichen Wertefeldern. Das Merkmale dieser Wertefelder sind:

familiär

sozial

religiös

materiell

verträumt

lustorientiert

erlebnisorientiert

kulturell

rational

kritisch

dominant

kämpferisch

pflichtbewusst

traditionsverbunden

Jedes Feld wird durch spezifische Begriffe charakterisiert – in der Summe sind das 210. Sie werden in einem Werteraum aufgespannt mit den beiden Achsen: (1) Pflicht – Lebensfreude und (2) Sozialität – Individualität. Eine befragte Person gibt an, in welchem Maße sie sich mit einem solchen Begriff verbunden fühlt; sie bewertet dabei rein emotional. Abbildung 3 zeigt die Wertefelder und Begriffe des Semiometrie-Modells.