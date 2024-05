11. Für das nächste Projekt lernen

Nach einem Projekt sollte sich das gesamte Projektteam mit dem Auftraggeber nochmals zusammensetzen und seine Lehren daraus ziehen. Was ist im Projekt gut gelaufen, was nicht so gut? Was kann im nächsten Projekt vielleicht (noch) besser gemacht werden? Diese Erkenntnisse müssen dann dort veröffentlicht werden, wo diejenigen sie wahrnehmen können, die in Zukunft wieder an Projekten beteiligt sein werden.