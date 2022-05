Gründe für heterogene Teams

Teammitglieder mit völlig unterschiedlichem Hintergrund arbeiten heute immer öfter gemeinsam an Projekten. So etwa in der Produktentwicklung, wenn Mitarbeiter mit unterschiedlichem professionellen Hintergrund wie etwa Ingenieure, Marketingprofis oder Kundenberater gebraucht werden, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen.

Gleiches findet man in der internationalen Zusammenarbeit: Mitarbeiter aus mehreren Ländern sind an verschiedenen Standorten beschäftigt und bilden dennoch ein Team. Ähnliches gibt es auch bei Fusionen und Change-Prozessen: Um die unterschiedlichen Interessengruppen zu berücksichtigen, werden die jeweiligen Vertreter zusammengezogen. Perspektivenvielfalt fällt so leichter, und in der späteren Umsetzung wird es weniger Konflikte geben.

In allen genannten Fällen kommen heterogene Teams zum Einsatz, und in aller Regel sind während der ersten gemeinsamen Arbeitsschritte Reibungen zu erwarten. Denn jeder hat eine eigene Vorstellung davon, was richtig ist und wie die Arbeit auszusehen hat.