3. Ärger in Motivation umwandeln

Wenn Sie sich über eigene Fehler oder Versäumnisse bei der Arbeit ärgern, sind Sie damit nicht allein. Wichtig ist nur, dass Sie aus der negativen Erfahrung lernen. Konkret heißt das: Begehen Sie jeden Fehler nur einmal. Suchen Sie nach Möglichkeiten, wie Sie Fehler oder Versäumnisse zukünftig vermeiden können.

Falls es sich um einen Fehler aufgrund unzureichender Kenntnisse oder Fertigkeiten handelt, streben Sie eine Weiterbildung an. Oder nehmen Sie sich Zeit, um sich zum Beispiel in eine neue Software oder ein unbekanntes Themengebiet gründlich einzuarbeiten. Wenn Sie so vorankommen, motiviert dies für die praktische Umsetzung.