Positive Assoziationen wecken

Das Unbehagen auf emotionaler Ebene müssen Sie zunächst in den Griff bekommen. Wer beim Nachfassen souverän wirken will, muss sich gut und stark fühlen. Dazu können Sie zum Beispiel auf die Technik des Priming zurückgreifen. Psychologische Experimente haben gezeigt, dass die Wahrnehmung und Interpretation von Informationen und Reizen stark davon beeinflusst wird, was wir unmittelbar vorher wahrnehmen – auf emotionaler und rationaler Ebene.

Das heißt: Selbst wenn Sie sich aller Pro-Argumente für das Nachfassen bewusst sind und diesen auf rationaler Ebene widerspruchslos zustimmen, sollten Sie vorab auch Ihr Bauchgefühl ernst nehmen. Ist dieses eher negativ, sollten Sie vor dem Griff zum Telefonhörer bewusst positive Assoziationen und Ideen im Zusammenhang mit dem Kunden und dem Verkaufsprojekt aktivieren. So schaffen Sie für sich den richtigen emotionalen Rahmen, aus dem heraus Sie mit mehr Leichtigkeit, Überzeugungskraft und Selbstbewusstsein auftreten und einen guten Eindruck machen können.