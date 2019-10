Sabbatical durch Kündigung

Manchmal bleibt nur die Kündigung, um eine erwünschte Jobpause zu realisieren. Oft ist dieser Schritt bei Menschen, die in ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind, ohnehin ein lang gehegter Wunsch. Der Nachteil: Wer das Arbeitsverhältnis selbst kündigt, wird in der Regel bei der Arbeitsagentur für drei Monate gesperrt und erhält kein Arbeitslosengeld. Weiterhin müssen Ḿitarbeiter dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, können deshalb also nicht länger verreisen oder eine zeitintensive Weiterbildung realisieren. Eine Kündigung sollten Mitarbeiter deshalb gut durchdenken und abwägen, und diesen Schritt dann gut vorbereiten.