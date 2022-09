Was muss ich beim Wiedereinstieg nach dem Sabbatical beachten?

Berücksichtigen Sie in Ihrer Planung auch, wie der Wiedereinstieg gelingt. Falls Sie eine Weltreise unternehmen, sollten Sie sich eine Eingewöhnungszeit zu Hause gönnen, bevor Sie wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Gegebenenfalls können Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine Übergangsphase vereinbaren, in der Sie zunächst in Teilzeit in Ihren alten Job zurückkehren.

Bedenken Sie auch, dass Ihre Auszeit zu einer Veränderung Ihrer inneren Haltung bezüglich Ihrer Arbeit führen kann. Insbesondere, wenn Sie die Zeit zur Persönlichkeitsfindung nutzen, kann es sein, dass Sie als „neuer Mensch“ zurückkehren.

Seien Sie offen für Fragen, wie: