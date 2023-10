Besteht ein rechtlicher Anspruch auf das Sabbatical?

Es gibt kein generelles Recht auf ein Sabbatical. Im Arbeitsrecht ist diese Form einer beruflichen Auszeit nicht vorgesehen. Eine Ausnahme besteht für Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst, bei denen die berufliche Auszeit gesetzlich für eine maximale Dauer von bis zu einem Jahr möglich ist.

In einigen Unternehmen gibt es einen besonderen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, in denen die Bedingungen und Möglichkeiten für ein Sabbatical geregelt sind. Auch im Arbeitsvertrag kann stehen, ob und in welcher Form ein Sabbatical in Anspruch genommen werden kann.

Für die meisten Unternehmen gilt: Wer ein Sabbatical einlegen will, muss mit seinem Arbeitgeber individuell aushandeln und vereinbaren, wann, wie lange und unter welchen Bedingungen diese Auszeit möglich ist.