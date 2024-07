Beispiel: Arbeitszeit reduzieren als Alternative zu Sabbatical

Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie eine befristete Arbeitszeitreduktion als inoffizielles Sabbatical gestaltet werden kann, um persönlichen und beruflichen Nutzen zu kombinieren.

Ausgangssituation

Beruf: Softwareentwicklerin

aktuelle Arbeitszeit: 40 Stunden pro Woche

Unternehmen: mittelständisches IT-Unternehmen

Wunsch nach Arbeitszeitreduktion

neue Arbeitszeit: 20 Stunden pro Woche

Zeitraum: sechs Monate, vom 1. Januar bis zum 30. Juni

Gründe

Arbeitnehmerin möchte mehr Zeit für persönliche Projekte und Weiterbildung.

Sie plant, während der reduzierten Arbeitszeit an einem eigenen Softwareprojekt zu arbeiten.

Vorgehen

Die Arbeitnehmerin bespricht ihren Wunsch nach Arbeitszeitreduktion mit ihrem Vorgesetzten.

Sie argumentiert, dass die Reduktion ihr ermöglichen würde, nach dem Zeitraum mit neuen Fähigkeiten und gesteigerter Motivation zurückzukehren.

Ergebnisse und Bedingungen

Der Arbeitgeber stimmt zu, unter der Bedingung, dass die Arbeitnehmerin weiterhin an den Kernprojekten des Teams teilnimmt und ihre Arbeitszeiten flexibel gestaltet.

Es wird schriftlich festgehalten, dass sie nach Ablauf der sechs Monate zu ihrer vollen Arbeitszeit von 40 Stunden zurückkehrt.

Die Arbeitnehmerin und ihr Arbeitgeber vereinbaren regelmäßige Check-ins, um sicherzustellen, dass ihre reduzierte Anwesenheit das Team nicht negativ beeinflusst.

Nach sechs Monaten

Die Arbeitnehmerin kehrt zurück und bringt neue Perspektiven und Fähigkeiten in ihr Team ein, was ihre Produktivität und das Teamklima verbessert.

Alternative

Die Mitarbeiterin vereinbart mit Ihrem Arbeitgeber, dass sie während der ersten Phase der Teilzeit vom 1. Januar bis zum 31. März weiterhin 40 Stunden pro Woche arbeitet und ein laufendes Projekt abschließt.

Sie sammelt in dieser Zeit rund 250 Überstunden an, die sie dann in der zweiten Phase, ab dem 1. April in Form eines Sabbaticals (Freizeit) wieder ausgleicht. In dieser Zeit arbeitet die Mitarbeiterin dann 0 Stunden pro Woche.