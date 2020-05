Mitarbeiter-Kompetenzen belohnen

Eine moderne Außendienstvergütung will die Mitarbeiter in Zukunft noch erfolgreicher machen, als sie es heute sind. Die Vergütung von Aktivitäten ist ein erster Schritt in diese Richtung. Ein weiterer ist die Vergütung der Mitarbeiter-Kompetenzen. Im Rahmen der langfristig orientierten Führung und Steuerung der Mitarbeiter soll die Vergütung auch Einfluss nehmen auf die Entwicklung ihrer Kompetenzen. Bei solchen Kriterien handelt es sich immer um Know-how- und Verhaltensaspekte. Sie können durchweg als die Erfolgstreiber von morgen angesehen werden.

Eine Außendienstvergütung, die sich ausschließlich auf Verkaufserfolge stützt, stößt schnell an Grenzen: Zum einen decken Vergütungskriterien wie Umsatz, Deckungsbeitrag, die Anzahl generierter Leads nicht das gesamte Leistungsspektrum des Mitarbeiters ab. Zum anderen stecken solche Leistungskriterien sehr stark im Heute.

Mitarbeiter-Kompetenzen sind allerdings keine harten Kriterien, die sich einfach messen lassen. Bei Kriterien zur Bewertung der Kompetenzen handelt es sich um solche, die aufgrund einer Leistungsbeurteilung in die Außendienstvergütung einbezogen werden. Dabei wird der Mitarbeiter in aller Regel nicht nur von seiner Führungskraft beurteilt, sondern beurteilt sich auch selbst. Bei solchen weichen Kriterien kommt es immer darauf an, eine Beurteilung nach „Nasenfaktor“ zu vermeiden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Kriterien, nach denen die Mitarbeiter beurteilt werden, so konkret wie möglich gefasst werden.

Der Anteil solcher weichen Vergütungskomponenten liegt in der Außendienstvergütung selten über 15 Prozent des gesamten variablen Vergütungsanteils. Dies bedeutet, dass den quantitativen Vergütungskriterien (Ergebnisse und Aktivitäten) nach wie vor das bestimmende Gewicht in der Außendienstvergütung zukommt.

Beispiele für Kriterien zur Bewertung der Mitarbeiter-Kompetenzen: