Starten Sie gemeinsam das Beratungsprojekt

Vergessen Sie nicht, die eigentliche Arbeit fängt mit dem Vertragsabschluss erst an. Nun gilt es, die vereinbarten Aufgaben zu lösen, Ergebnisse zu entwickeln und Veränderungen gemeinsam und Schritt für Schritt umzusetzen. Achten Sie darauf, dass der Berater die Projektfortschritte regelmäßig dokumentiert und kommuniziert. Sie motivieren dadurch nicht nur alle Beteiligten. Kurskorrekturen und notwendige Anpassungen werden so leichter möglich. Außerdem sorgen Sie so dafür, dass Berater und Unternehmen in ständigem Austausch stehen. Das ist wichtig, damit Verstimmungen und Störungen sofort angesprochen werden und der Kurs bei Bedarf korrigiert wird.