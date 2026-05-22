Warum klassisches Facility Management an seine Grenzen stößt

Viele Unternehmen verwalten ihre Gebäude noch heute mit Excel-Listen, papierhaften Wartungsplänen oder Einzellösungen. Das Problem dabei: Die Daten liegen verstreut vor, Wartungsintervalle werden reaktiv statt proaktiv gesteuert und Entscheidungen werden selten auf der Grundlage belastbarer Kennzahlen getroffen.

Laut dem CAFM-Trendreport der GEFMA gaben knapp 77 Prozent der befragten Unternehmen an, durch den Einsatz einer CAFM-Software Kosten eingespart zu haben.

Wer prüfen möchte, wie eine solche Lösung konkret aussehen kann, findet mit der CAFM-Lösung von HSD ein praxiserprobtes System, das Facility Management, Anlagenmanagement und Instandhaltung in einer Plattform abbildet.

Das Bremer Unternehmen entwickelt seine Software seit Jahren speziell für Branchen mit hohen Prüf- und Dokumentationspflichten, darunter Krankenhäuser, Industriebetriebe und Dienstleister.