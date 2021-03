Controlling im Gebäudemanagement

Kosten des Gebäudemanagements

Für diese Leistungen sind unterschiedliche Ressourcen und Aufwendungen notwendig. Zum einen müssen die Gebäude, Anlagen etc. gekauft oder gemietet werden. Das führt zu Investitionskosten oder Mietkosten. Planung, Einrichtung, Pflege, Wartung und Instandsetzung sind mit Personalaufwand, also Personalkosten, verbunden. Energie für Strom, Wärme etc. muss ebenfalls gekauft werden. Spezielle Dienstleistungen werden von externen Partnern in Form von Dienstverträgen oder Werkverträgen in Anspruch genommen. Die Dienstleister müssen dann bezahlt werden.

Dem entsprechend lassen sich folgende Kostenarten, Kostengruppen und Kostenzwecke unterscheiden:

Personalkosten für Verwaltung

Kosten für Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe

Miete

Energiekosten für Strom, Wärme, Kühlung etc.

Wasserkosten, Abwasserkosten

Entsorgungskosten

Reinigung (Personalkosten, Sachkosten)

Sicherheit (Personalkosten, Sachkosten)

Fahrzeugkosten oder Reisekosten

Steuer und Versicherungen

Abschreibungen auf Investitionen

Eine mögliche Untergliederung von Kosten für das Gebäudemanagement finden Sie in der DIN 18960:2020, Nutzungskosten im Hochbau. Dort werden unterschieden: Kapitalkosten, Verwaltungskosten, Betriebskosten sowie Kosten für Instandsetzung. Diese Kostengruppen werden teilweise sehr genau spezifiziert; zum Beispiel in die Position „Reinigung von Türen und Fenstern“.

Wie genau Sie die erfassten Kosten differenzieren und unterscheiden, hängt von den damit verbundenen Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten ab. Untergliedern Sie die Kostengruppen und Kostenarten nur dann, wenn Sie diese gezielt steuern können oder wollen. Wichtiger als die feine Differenzierung der Kosten ist, dass diese vollständig erfasst werden. Anschließend kann dort, wo hohe Kostenblöcke sichtbar oder vermutet werden, differenzierter erfasst und genauer geprüft werden.