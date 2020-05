Nebenkosten

Mieter sollten die vom Vermieter vorgeschlagene Nebenkostenvorauszahlung hinterfragen. Der Vermieter darf zwar grundsätzlich nur wirtschaftlich vertretbare Nebenkosten verursachen, ist andererseits aber nicht verpflichtet, die Nebenkosten kostendeckend zu kalkulieren. Die tatsächlichen Nebenkosten könnten auch deutlich höher liegen. Für Mieter kann es Sinn machen, sich vor Vertragsabschluss die letzten zwei oder drei Nebenkostenabrechnungen für das Gesamtobjekt und die sich hieraus für die Mietflächen ergebenden anteiligen Kosten vorlegen zu lassen.

Eine Kappung oder Deckelung von Nebenkosten kann ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits können niedrige Nebenkostensockel die Vermarktung für den Vermieter erleichtern. Andererseits entpuppt sich der vermeintliche Schutz manchmal als Offenbarung unwirtschaftlicher Gebäude. Denn die Deckelung oder Kappung wird gelegentlich teuer bezahlt durch ein Ausdünnen der in einzelnen Nebenkostenpositionen enthaltenen Dienstleistungen.

Trotz Lockerung der Rechtsprechung können grundsätzlich nur präzise im Vertrag definierte Nebenkosten umgelegt werden. Generalklauseln sind gefährlich und zu vermeiden. Eine Ausnahme gilt: Der bloße Verweis auf § 2 der Betriebskostenverordnung (Aufstellung der Betriebskosten) reicht aus, um alle dort genannten Betriebskosten umlegbar zu vereinbaren. Für gewerbliche Mietobjekte ist aber diese Aufstellung meist nicht ausreichend. Denn sie erfasst nicht abschließend alle für das Mietobjekt tatsächlich anfallenden Kosten und ist daher gegebenenfalls zu erweitern. So fallen in der Regel auch Objektbewachungskosten und Hausverwaltungskosten an (letztere werden meist in Form eines prozentualen Anteils an der Miete vereinbart).