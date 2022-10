Kein Bestellerprinzip bei der Vermietung von Gewerbeflächen

Bei der Vermietung von Gewerbeflächen gibt es kein Bestellerprinzip. Es hängt in erster Linie von der Lage und Qualität der angebotenen Mietflächen ab, ob der Makler vom Mieter oder vom Vermieter eine Provisionszusage erhält.

Insbesondere bei Mietflächen in Bestandsgebäuden wird der Vermieter dem Makler häufig eine Provisionszusage machen und der Makler dementsprechend gegenüber dem Mieter auf ein Provisionsverlangen verzichten, auch wenn der Mietinteressent dem Makler einen qualifizierten Alleinauftrag erteilt.

Ein wenig Bestellerprinzip kann aber auch in der Gewerberaummiete stecken. Soll der Makler nur in seinem Bestand prüfen, ob er dort Flächen aufgenommen hat, die die Suchkriterien des Kunden erfüllen, und gar nicht am Markt suchen? Dann entfaltet er nach herrschender Rechtsprechung überhaupt keine Maklertätigkeiten und kann auch von dem Suchenden keine Provision verlangen.