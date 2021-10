Noch ein kleiner Tipp: Bei Präsentationen erhält meist das „Alphatier“, also die wichtigste Person im Raum, den meisten Blickkontakt. Andere Teilnehmende können sich so leicht ausgeschlossen fühlen und am Ende gegen Sie stimmen. Achten Sie also darauf, alle anzuschauen. Am besten geht das, indem Sie bei jedem Argumentationspunkt ganz gezielt den Augenkontakt reihum wechseln. Viel Erfolg!