Wie Sie in das Thema der Präsentation einsteigen

Nach der Begrüßung folgt der Einstieg in das Thema. Mit einem guten Aufhänger können Sie ein Bild erzeugen, das Interesse weckt. Das weiß auch der Humorexperte Dr. von Hirschhausen:

„Vor dem inhaltlichen Einstieg eine kleine Begrüßung, ein Auftauen, ein Scherz auch auf eigene Kosten ist Gold wert. Je spezifischer dieser Einstieg zu Ihnen, dem Publikum und der Situation passt, desto besser. Zur Vorbereitung kurz überlegen: Was verbindet die Menschen hier, was haben sie gemeinsam erlebt, welche Themen beschäftigen sie. Eine nette Bemerkung über die Stadt, die Taxifahrt, die Kaffeepause, den bisherigen Höhepunkt des Kongresses etc. zahlt sich aus.“

Überlegen Sie sich etwas Besonderes:

Metapher

Geschichte

persönliche Anekdote

Beispiel

Provokation

Witz

Witz als Einstieg in das Thema

Mit einem Witz in das Thema einzusteigen, birgt allerdings ein Risiko. Denn: Wenn der Witz nicht zur Zielgruppe passt, wird der Einstieg zum Flop. Einen passenden Witz zu finden, ist sehr schwierig, deshalb verzichten Sie besser darauf. Der Witz muss auch thematisch passen und eine Brücke zum Thema darstellen. Besteht keine Verbindung, ist das reine Zeitverschwendung, was kontraproduktiv wirken kann.

Seien Sie nicht zu witzig

Humor ist hingegen unbedingt erlaubt, auch bei ernsten Themen. Es ist ein Irrglaube, dass sich Humor und Seriosität gegenseitig ausschließen würden. Die Befürchtung, Glaubwürdigkeit und fachliche Kompetenz zu verlieren ist unbegründet.

Als Redner oder Präsentator sollten Sie jedoch authentisch sein. Sich zu verstellen, einen Comedian im Fernsehen nachzuahmen oder den Clown zu spielen ist nicht das Ziel. Es geht darum, Ihren persönlichen Sinn für Humor darzustellen und auf das Publikum zu übertragen. Es muss nicht gleich schallendes Gelächter sein - ein Schmunzeln reicht zunächst aus.