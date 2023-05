Der Kern der Critical Incident Technique

Führungskraft Frau Müller erkennt im Team-Meeting an: „Diese Aufgabe konnte nur so schnell und reibungslose erledigt werden, weil Herr García sich immer so umsichtig verhält.“

Aber: Selten wird konkret formuliert und dokumentiert, wann, warum und auf welche Weise sich die entsprechende Person verhält oder wie sie arbeitet. Das wäre jedoch wichtig, um das Verhalten beschreibbar und reproduzierbar zu machen. Schließlich sollen Situationen auch zukünftig positiv beeinflusst werden – etwa durch neue Regeln oder Maßnahmen, an denen sich Mitarbeitende orientieren.

Hier kommt CIT ins Spiel: Mit der Critical Incident Technique zeichnen Unternehmen beobachtete Verhaltensweisen auf, die entweder zu Erfolg oder zu Misserfolg geführt haben. Dadurch soll implizites Wissen, das dem „richtigen Verhalten“ zugrunde liegt, sichtbar werden.

Die zu Erfolg oder Misserfolg führende Verhaltensweisen werden entweder von beobachtenden Dritten oder retrospektiv (rückblickend) von den Handelnden selbst beschrieben. Das Ergebnis: eine Situationsbeschreibung oder eine Verhaltensbeschreibung.