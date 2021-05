Gastzugriff auf Microsoft Teams durch externe Personen

Mit dem Gastzugriff können Ihre Kolleginnen und Kollegen als Benutzer andere Personen außerhalb des Unternehmens zur Teilnahme an den Kanälen, Chats, Dokumenten und Anwendungen eines Teams einladen. Diese Gäste benötigen kein Konto in Ihrem Unternehmen, um sich anzumelden und auf Ihre Ressourcen zuzugreifen. Sie können hierbei Ihr bestehendes Geschäftskonto (über Ihr eigenes Office 365-Konto) oder ein privates E-Mail-Konto (outlook.com, gmail.com und andere) verwenden.

Der Gastzugriff kann im Teams Admin Center deaktiviert werden, indem Sie zu organisationsweiten Einstellungen > Gastzugriff navigieren.

Wenn Sie diese Funktion aktiviert lassen, sollten Sie die Funktionen einschränken, auf die Gäste Zugriff haben sollen; zum Beispiel Anrufe, Meetings und Messaging. Sie können auch Domänen-Zulassungs- oder Sperrlisten in Azure Active Directory festlegen, um einzuschränken, von welchen Domänen Gastbenutzer zugelassen werden.

Im Februar 2021 hat Microsoft eine Änderung an den Standardeinstellungen für Gäste in Microsoft Teams vorgenommen und den Gastzugang standardmäßig für Kunden aktiviert, die diese Einstellung zuvor nicht konfiguriert haben. Diese Änderung bringt Teams in Einklang mit anderen Diensten in der Office 365-Suite, wo diese Option standardmäßig aktiviert ist. Wenn Sie den Gastzugriff in Ihrem Teams-Konto noch nicht konfiguriert haben, sollten sie dringend prüfen, ob die gewünschte Einstellung gewählt ist und diese mit Ihren Sicherheitsrichtlinien übereinstimmt.