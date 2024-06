Datum im Textformat analysieren und Datum ermitteln

Wenn Sie ein Datum vor dem 1.1.1900 in einer Zelle eingegeben haben und Excel dies als Text erkennt, können Sie mithilfe einer „Textanalyse“ die einzelnen Elemente des Datums entnehmen und mit dem Gregorianischen-Kalender-Trick ein gültiges Datum generieren.

Dazu wird das Text-Datum in Zelle A2 in seine drei Teile zerlegt: Tag, Monat und Jahr. Dazu nutzen Sie folgende Funktionen für:

Tag in B2: =LINKS(A2;2)

Monat in C2: =RECHTS(LINKS(A2;5);2)

Jahr in D2: =RECHTS(A2;4)

Die Ergebnisse setzen Sie dann wie oben beschrieben in ein geeignetes Datum um. Für das Beispiel in der folgenden Abbildung erfassen Sie in Zelle E2:

=DATUM(D2+400;C2;B2)