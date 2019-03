Verfahren zur Eigen- und Fremdeinschätzung

Wie lässt sich eine Eigen- und Fremdeinschätzung von Füh­rungs­verhaltensweisen konkret vornehmen? Ein Raster kann helfen, die Bereiche mit den größten Diskrepanzen aufzudecken und Teile des blinden Flecks zu zeigen. Das Verfahren basiert auf einem Ansatz des Managementautors und Unternehmensberaters Marshall Goldsmith, wie er es in seinem Buch „What got you here, won’t get you there“ beschrieben hat.

Das Verfahren ist simpel, die Umsetzung nicht. Im Folgenden werden deshalb acht Schritte beschrieben, die Führungskräften helfen, ihren blinden Fleck zu ermitteln:

1. Führungsverhaltensweisen definieren

Definition von 20 bis 30 wichtigen Führungs­verhal­tens­weisen, zum Beispiel „Behandelt Personen im Umfeld mit Respekt“, „Vertraut den Mitarbeitern und kann loslassen“. Möglicherweise existiert ein solcher Referenzrahmen für Verhaltensweisen bereits im Unternehmen.

2. Selbstbeurteilung vornehmen

Führungskräfte beurteilen sich selbst für jede Führungsverhaltensweise auf einer Skala zwischen 1 (trifft gar nicht zu) und 10 (trifft komplett zu). Dies sollten sie möglichst aus dem Bauch heraus tun und nicht viel darüber nachdenken. Wichtig: Aus der eigenen Sicht beurteilen, nicht aus der Sicht der anderen!

3. Umfeld festlegen

Erstellen einer Liste von fünf bis sieben Personen aus dem Umfeld, die eine Meinung zu den eigenen Führungsverhaltensweisen abgeben können. Hier kommt es auf eine gute Mi­schung aus Kritikern, neutralen Personen und „Fans“ an. Geeignet sind auch Personen unterschiedlicher hierarchischer Positionen, also Chefs, Peers und Mitarbeiter. Auch die Diversität dieser Personen sollte möglichst groß sein.

4. Verfahren erklären

Nun müssen die Personen kontaktiert und gefragt werden, ob sie als Beurteiler zur Verfügung stehen möchten. Danach geht es ans Erklären der Vorgehens­weise: pointiert beurteilen, also tenden­ziell wenig Mittelwerte.

5. Beurteilungen prüfen

Die Beurteilungen werden nun in das Raster mit den Führungsverhaltensweisen eingetragen und das Gesamtbild überprüft. Wichtig ist hier, nicht sofort auf mögliche schlechte Beurteilungen zu reagieren, sondern das Ergebnis erst einmal sacken zu lassen.

6. Diskrepanzen bewerten

Führungskräfte sollten sich bei diesem Schritt auf die größten Diskrepanzen von Eigen- und Fremdbild fokussieren:

Welche drei Führungsverhaltensweisen weisen die größten Diskrepanzen auf?

Gibt es ein verbindendes Thema?

Wie sind die Beurteilungen verteilt?

Gibt es eindeutige Tendenzen oder eine große Varianz?

Worauf ist die Varianz zurückzuführen?

7. Beurteilende kontaktieren

Wenn Führungskräfte bestimmte Beurteilungen nicht nachvollziehen können, sollten sie die entsprechenden Personen fragen, wie die Beurteilung zustan­de ge­kom­men ist. Allerdings nicht vorwurfsvoll, sondern mit echtem Interesse für die Wahrnehmung der ande­ren.

8. Beurteilenden danken

Zum Schluss sollten sich Führungskräfte für die Unterstützung mit einem kleinen Geschenk bedanken. Eine Karte, auf der sie mitteilen, was sie Neues über sich gelernt haben, rundet das Beurteilungsverfahren positiv ab.