Die Aufgaben des Teamleiters sind in der unternehmerischen Praxis vielfältig. Vier klassische Aufgaben, die allesamt die Teamführung betreffen, stellt Ihnen der Autor vor. Je nach Unternehmensgröße und Aufbau übernehmen Teamleiter auch weitere Pflichten. Einige arbeiten aktiv an Projektaufgaben mit und bringen so ihr fachliches Wissen ein.