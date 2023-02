Nachdem die Landschaftsaufnahme der IT abgeschlossen war, wurde sie im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit sowohl technisch als auch kaufmännisch bewertet. Dabei zogen wir auch das Geschäftsmodell mit in Betracht; schließlich sollte die künftige digitale Landschaft so entwickelt werden, dass sie zum künftigen (lies: zukunftsfähigen) Geschäftsmodell des Unternehmens passt. IT ist längst mehr als ein Treiber und Enabler, sie ist integraler Bestandteil zukünftiger Geschäfte, egal in welcher Form und in welcher Branche.

Wichtig dabei: Digitalisierung sollte mit einer Analyse der informationstechnischen Gesamtsituation beginnen.