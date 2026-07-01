Eigenes Modelabel für Herrenmode gründen – Worauf kommt es an?

Das Sortiment sinnvoll zusammenstellen

Nicht jedes neue Modelabel benötigt sofort eine umfangreiche Kollektion. Viele Gründer beginnen mit einigen wenigen Produkten und erweitern ihr Angebot nach und nach.

Besonders beliebt sind T-Shirts, Poloshirts, Hoodies und Sweatshirts, da sie vielseitig einsetzbar sind und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Darüber hinaus sollten Qualität, Passform und Material sorgfältig ausgewählt werden. Hochwertige Stoffe und eine angenehme Verarbeitung sorgen dafür, dass Kunden gerne erneut bestellen.

Auch neutrale Farben und zeitlose Designs bieten Vorteile, da sie sich mit verschiedenen Kleidungsstilen kombinieren lassen und nicht nur kurzfristigen Trends folgen.