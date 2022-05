Einführung der digitalen Signatur im Unternehmen

Bevor die digitale Signatur eingeführt werden kann, sind vorbereitende Maßnahmen notwendig.

Potenzial analysieren

Vorgaben hinsichtlich der Zeit und des Budgets werden ermittelt. Muss es möglichst schnell gehen oder ist es wichtig, die Einführung der digitalen Signatur kostengünstig zu gestalten?

In diesem Schritt ist es außerdem wichtig, dass Kosten und Nutzen einander gegenübergestellt werden. Wer sich nicht auskennt, lässt sich an dieser Stelle von unabhängigen Externen beraten oder greift auf die Erfahrungswerte von internen Experten zurück.

Anwendungsszenarien und Prozesse entwickeln

Klären Sie: Wer ist voraussichtlich an der Nutzung der digitalen Signatur beteiligt? Wo, von wem und mithilfe welcher Tools werden die Dokumente erstellt? Und: Was passiert mit den Dokumenten nach dem digitalen Signieren? Wichtig sind der konkrete Ablageort, die Verteilung an Empfänger und andere Involvierte sowie ein Konzept für die Archivierung.

Welche Lösung am Ende technisch die richtige ist, hängt von den möglichen Nutzungsszenarien ab. Daher ist es wichtig, dass dieser Schritt gründlich durchgeführt wird. Alle Unterzeichner müssen später das Zertifikat besitzen. Bei der Zusammenarbeit mit Kunden oder externen Partnern müssen die Zertifikate auch von diesen Dritten verwahrt werden.

Eine weitere wichtige Frage: Kann die benötigte Software mit den aktuellen Systemen zur Dokumentverarbeitung und dem Dokumentversand problemlos verknüpft werden? Wie lange würde es dauern, eine geeignete Schnittstelle einzurichten? Müssen weitere, aufwendige technische Vorkehrungen getroffen werden?

Rechtliche Details und Akzeptanz klären

Eine rechtliche Beratung ist für Unternehmen unerlässlich, wenn die digitale Signatur dauerhaft genutzt werden soll.

Fragen im Kontext Recht und digitale Signatur:

In welchen Fällen ist die digitale Signatur rechtlich verbindlich?

Bietet die digitale Signatur Sicherheit für alle Beteiligten oder besteht ein Haftungsrisiko für das Unternehmen?

Welche Qualifizierungsstufen werden rechtlich vorausgesetzt?

Welche Limitierungen gibt es hinsichtlich des Datenschutzes?

Kann die digitale Signatur auch bei der internationalen Zusammenarbeit genutzt werden?

Nur wer diese Fragen verbindlich klärt, profitiert von der digitalen Signatur.