2. Die Individualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennen

In jedem Unternehmen treffen unterschiedliche Individuen aufeinander. Jeder Arbeitnehmer hat einen anderen Hintergrund und Erfahrungshorizont, eigene berufliche Ziele, persönliche Motivationen und weitere, individuelle Merkmale. Für das Experience Management bedeutet das: Verschiedene Menschen haben verschiedene Erwartungen und können die gleiche Situation sehr unterschiedlich wahrnehmen. Wer es also allen recht machen will, läuft Gefahr, es niemandem recht zu machen.

Der zweite wichtige Grundsatz für das Employee Experience lautet deshalb: Es sollten klare Informationen über das Zielpublikum vorliegen, für das die Experience entwickelt wird. Denn einzelne Gruppen dieses Publikums brauchen unterschiedliche Dinge, um eine Erfahrung als positiv zu empfinden.

Um diese Unterschiede herauszuarbeiten, hilft das Persona-Konzept weiter. Damit lassen sich Profile, Bedürfnisse, Motivationen und Probleme der wichtigsten Mitarbeitergruppen identifizieren. Die in vielen Personal- und People-Analytics-Abteilungen verwendeten Segmentierungsmethoden beruhen häufig auf externen Heuristiken oder Verallgemeinerungen wie die Einteilung in „Generationen“. Sie geben zwar eine grobe Richtung vor – dennoch ist die Erstellung von Personas und die Mitarbeitersegmentierung anhand intern gesammelter Daten effektiver.