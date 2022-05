Selbstreflexion durch neutrale Betrachtung

Von einer höheren Warte aus lässt sich ein Rundumblick wagen. Dabei verlassen Sie die ich-bezogene Sichtweise und begeben sich in die Rolle eines neutralen Betrachters. Folgende Fragen können Sie sich stellen:

Was wird das, was ich gerade sage/tue, beim anderen bewirken?

Wie wird/kann er/sie das, was ich sage/tue, verstehen?

Was wird er/sie daraufhin wahrscheinlich tun?

Ist dies das von mir Gewünschte?

Was muss/kann ich verändern, damit es dem Gewünschten entspricht?

Lebe ich selbst vor, was ich bei anderen erreichen will?

Was kann ich bei mir selbst in Zukunft verbessern?

Bedeutet es Lebensqualität, von mir geführt zu werden?

Manches kommunikative Desaster könnte vermieden werden, würde eine solche Metaebene der kritischen Selbstreflexion systematisch in die tägliche Führungsarbeit einbezogen. Sie setzt vor, während und nach jeder Interaktion ein. Eine wichtige Frage am Ende ist immer auch diese:

Habe ich dem Mitarbeiter (schon wieder) gesagt, was er tun soll? Oder habe ich ihn vielmehr gefragt, was er auf welche Art machen will und wird?

Wenn Sie die Verantwortung in die Hände Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen, dann müssen Sie allerdings Entscheidungen aushalten können, die Sie selbst so nicht getroffen hätten.