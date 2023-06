Wie mit mathematischen Modellen das Kaufverhalten vorhergesagt werden kann

Mathematische und statistische Modelle für dynamische Muster basieren auf dem Kaufverhalten in der Vergangenheit. Es braucht also die gleichen drei Grundlagen: historische Daten, Mustererkennung und Hochrechnung. Allerdings müssen in die Berechnungen viele unterschiedliche Einflussfaktoren und Variablen einbezogen werden.

Gleichzeitig gilt: Käufe finden nicht wahllos und zufällig statt. Wenn Sie in einem Handelsunternehmen oder bei einem Industrieunternehmen arbeiten, wissen Sie, dass Ihre Kunden gewisse Regelmäßigkeiten und Präferenzen bei ihren Käufen haben, aus denen sich Muster ableiten lassen. Regelmäßigkeiten finden sich beispielsweise bei folgenden Betrachtungen:

wie oft Kunden kaufen

wie viel sie kaufen

wie viel sie in der Vergangenheit gezahlt haben

in welchen Zeitabstände sie kaufen

… und noch viele mehr

Das sind Kriterien, aus denen eine Prognose für jeden einzelnen Kunden abgeleitet werden kann. Welches statistische Modell dafür verwendet wird, hängt vom Ziel der Vorhersage ab. Also: Was wollen Sie wissen?

Ob der Kunde abwanderungsgefährdet ist? Hier muss eine Wahrscheinlichkeit für eine Abwanderung berechnet werden. Das kann beispielsweise über einen Wahrscheinlichkeitsbaum ermittelt werden.

Welchen Preis der Kunde akzeptieren könnte? Hier wird ein Preiskorridor pro Kunde und Produkt erstellt.

Sie sehen, dass diese Hochrechnungen sehr aufwendig und bei hunderten Kunden und Produkten manuell und aus dem Bauch heraus nicht mehr machbar sind.

KI als Hilfestellung

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich in den vergangenen Jahren die Qualität der Vorhersagen enorm gesteigert. Der Grund dafür ist, dass die Algorithmen, die dahinterstecken, sehr viele Merkmale, Einflussfaktoren und Variablen in Ihre Hochrechnungen einbeziehen können. Sie sind Meister darin, in großen Datensätzen Muster zu erkennen (maschinelles Lernen).

Für diese Verfahren hat sich auch der Begriff „Predictive Analytics“ oder speziell auf den Vertrieb bezogen: „Predictive Sales Analytics“ etabliert. Hier werden Softwareprogramme eingesetzt, die sich voll und ganz darauf spezialisiert haben, möglichst genaue Verkaufsvorhersagen zu machen.