Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld Neuer Name. Vergeben Sie hier unter Name: einen aussagekräftigen Namen (z.B. Anwender). Unter Bezieht sich auf: erfassen Sie jetzt die Excel4-Makrofunktion =DATEI.ZUORDNEN(36). Bestätigen Sie den definierten Namen, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche OK klicken.

Anwendername dem Formelnamen zuordnen