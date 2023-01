So funktioniert die Funktion BILD() in Excel

Schauen wir uns die Funktionsweise an einem Beispiel an. Sie wollen eine Mitarbeiterliste mit einem Foto der jeweiligen Person erstellen. Die Fotos sollen in der jeweiligen Zeile angezeigt werden, in der auch der Name der Person steht.

Voraussetzung ist, dass das Foto, Bild oder die Grafik, die Sie einbinden wollen, über eine eindeutige Adresse erreichbar ist. Zum Beispiel über eine URL-Adresse in der Form: www.business-wissen.de/res/Tipps/Person-1.jpg

Folgende Abbildung zeigt eine Liste mit Personen (Vorname und Nachname), die Sie nun um die jeweiligen Fotos der Personen in Spalte C ergänzen wollen.