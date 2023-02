Eingabemöglichkeiten für Suchkriterien

Analog zu ZÄHLENWENN() können Sie auch in ZÄHLENWENNS() Zahlen als Suchkriterien verwenden. Erfassen Sie eine Zahl im Suchkriterium immer ohne Anführungszeichen.

Wenn Sie hingegen die bekannten Vergleichsoperatoren < = > auch für das Suchkriterium in ZÄHLENNWENNS() einsetzen wollen, dann müssen Sie sowohl den Vergleichsoperator als auch die entsprechende Zahl – analog zu Text – in Anführungszeichen erfassen; zum Beispiel: ">=50". Dann werden alle Einträge im Bereich gesucht und gezählt, die größer oder gleich 50 sind.

Sie können bei der Textsuche mit den Platzhaltern * und ? arbeiten. Ein Sternchen (*) ersetzt beliebig viele Zeichen; ein Fragezeichen (?) ersetzt genau ein Textzeichen. Beispiel: Sie suchen in einem Bereich alle Einträge mit „Äpfel“ oder „Apfel“. Entsprechend geben Sie die Formel ein:

=ZÄHLENWENNS(B2:B7;"?pfel")

Sie können als Suchkriterium auch auf eine andere Zelle verweisen, in der das Suchkriterium eingetragen ist. So können Sie beispielsweise in Zelle E2 eintragen, nach welcher Abteilung Sie suchen. In Zelle E3 soll die Zahl der Zusagen aus dieser Abteilung ausgegeben werden. Erfassen Sie dazu in Zelle E3 die Formel:

=ZÄHLENWENNS(B2:B7;E2;C2:C7;"ja")