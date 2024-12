Praxisbeispiel: Qualitätskontrolle in der Produktion

Angenommen, Sie arbeiten in der Produktionskontrolle und haben die Messdaten zur Größe von Bauteilen in Millimetern in einer Excel-Tabelle gespeichert. Die Bauteile sollten idealerweise zwischen 20 mm und 80 mm groß sein. Sie möchten schnell erkennen, wie viele Bauteile dieser Spezifikation nicht entsprechen, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Die folgende Tabelle beinhaltet die Messwerte der Bauteile. Es soll die Anzahl der Bauteile gezählt werden, deren Messwerte außerhalb des Intervalls von 20 mm bis 80 mm liegen. Die entsprechenden Werte sind in der Tabelle bereits farblich hervorgehoben.